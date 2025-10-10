Wall Street cae tras la amenaza de Trump de aumentar aranceles a China
La Bolsa de Nueva York comenzó a caer el viernes inmediatamente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con un aumento "enorme" de los aranceles sobre los productos chinos.
Después de un comienzo de jornada en verde, sobre las 15:30 GMT cambió la tendencia: el Dow Jones perdía un 1,02%, el Nasdaq -2,15% y el S&P 500 -1,49%.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, Donald Trump consideró el viernes que China se está volviendo "muy hostil" y añadió que no hay motivos para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur dentro de dos semanas, como estaba previsto.
El republicano consideró que "se verá obligado a contraatacar financieramente" tras las restricciones impuestas por China a la exportación de tierras raras.
Tras estas palabras, los tipos de interés de la deuda pública estadounidense caían. El rendimiento a diez años se situaba en el 4,06%, frente al 4,14% del cierre del jueves.
