Wall Street cierra a la baja a la espera de las cifras de inflación de EEUU

La Bolsa de Valores de Nueva York cerró con una fuerte baja el jueves, a la espera de las nuevas cifras de inflación en Estados Unidos

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,34%, el Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, bajó un 2,03% y el índice amplio S&P 500 retrocedió un 1,57%

Pese a ello, el mercado estadounidense inició la sesión en verde

"Durante los dos últimos días, las acciones han subido en la apertura antes de caer con fuerza, ya que las expectativas frustradas sobre la inteligencia artificial (IA) coincidieron con informes económicos poco alentadores", señaló Jose Torres, de Interactive Brokers

El último indicador acogido por el mercado fue el de la caída en las ventas de viviendas usadas en enero en Estados Unidos, incluso cuando mejoró el poder adquisitivo de los compradores, de acuerdo con el reporte mensual de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, en inglés)

La debilidad en este y otros datos, como el del mercado laboral en el país, combinada con los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) que abogan por mantener los tipos de interés, "no es prometedora para los beneficios" y golpea las cotizaciones, dijo a la AFP Christopher Low, de FHN Financial

De acuerdo con Low, "este año, la inflación será mucho más importante para la Fed que el crecimiento o el empleo"

La publicación de los datos el viernes del Índice de Precios al Consumo (IPC) en enero será seguida de cerca

El jueves, el mercado también se vio lastrado por nuevas ventas de valores tecnológicos. Nvidia cayó un 1,61%, Apple un 5% y Meta un 2,82%