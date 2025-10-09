Wall Street cierra a la baja a la espera de resultados empresariales

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el jueves, al término de una sesión marcada por la ausencia de noticias económicas importantes, mientras los inversionistas se mantienen a la espera de los resultados trimestrales de empresas, previstos para las próximas semanas.

El Dow Jones perdió un 0,52%; el Nasdaq, un 0,08%; y el S&P 500, un 0,28%.

"El mercado ha experimentado una subida casi unidireccional desde sus mínimos del 8 de abril y, de vez en cuando, en días relativamente tranquilos en cuanto a noticias, se pueden observar algunas caídas", dijo a la AFP Art Hogan, de la firma B. Riley Wealth Management.

Desde el impacto de los aranceles estadounidenses, que sacudieron los mercados a principios de abril, Wall Street muestra un progreso constante. En seis meses, el índice S&P 500 ha subido un 35%.

Este avance bursátil se ha dado a pesar de los numerosos giros en la política comercial de la Casa Blanca, además del reciente bloqueo presupuestario en Estados Unidos que ha paralizado una parte del gobierno federal.

El "shutdown" ha suspendido la publicación de ciertos indicadores económicos, incluido el informe mensual sobre empleo.

En consecuencia, el mercado estadounidense debe apoyarse más en ciertos datos no oficiales, como la encuesta sobre la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan, cuya primera estimación para octubre se espera el viernes.

