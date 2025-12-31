Wall Street cierra a la baja al término de un año récord

La Bolsa de Nueva York terminó a la baja en su última sesión del 2025, un año que fue particularmente favorable para los inversores a pesar de algunos altibajos.

El Dow Jones retrocedió un 0,63%, el tecnológico Nasdaq perdió un 0,76% y el ampliado S&P 500 cedió un 0,74%.

"La caída del día está relacionada con que los inversores decidieron recoger beneficios en un contexto de rentabilidad anual de dos dígitos (...) por tercer año consecutivo", dijo Jose Torres, de Interactive Brokers.

Durante 2025, el S&P 500 aumentó un 16,39%, el Nasdaq rebotó un 20,36% y el Dow Jones avanzó un 12,97%.

Pero también hubo sobresaltos. En particular, una fuerte caída provocada por el anuncio en abril del presidente Donald Trump de la imposición de nuevos aranceles.

Luego de eso, Wall Street repuntó de manera constante. Los inversionistas se enfocaron en el sólido estado de la economía de Estados Unidos, que ha contenido el impacto de los aranceles, y por el nuevo ciclo de recorte de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense).

"La perspectiva de una recuperación económica debería pavimentar el camino para un crecimiento sostenido de los beneficios el próximo año", añadió Torres.

Pero según dijo a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, "el mercado no es inmune a una corrección en 2026".

Hay preocupación sobre la valoración de las grandes empresas de la inteligencia artificial y si las masivas inversiones en esas compañías en años recientes darán resultados. Esa inquietud causó caídas ocasionales en los precios de sus acciones.

Y persisten las dudas sobre el ritmo de los recortes de la Fed, especialmente si el mercado laboral estadounidense muestra señales de mejora.

De hecho, las nuevas solicitudes semanales de subsidios por desempleo estuvieron por debajo de lo previsto el miércoles. Cayeron del umbral simbólico de 200.000 por segunda vez en 2025.

El mercado estadounidense estará cerrado el jueves y no se esperan nuevos datos económicos para el viernes.