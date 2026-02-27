Wall Street cierra a la baja ante las dudas persistentes sobre la IA

La Bolsa de Nueva York terminó en rojo el viernes, ante los temores causados por la inteligencia artificial (IA) sobre un telón de fondo de inflación persistente.

El índice Nasdaq perdió un 0,92%, el Dow Jones cedió un 1,05% y el ampliado S&P 500 retrocedió un 0,43%.

"La IA, que impulsó al mercado el año pasado, hoy lastra las cotizaciones", dijo a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Según el analista, los temores se extienden "porque no sabemos cuál será exactamente el impacto de la inteligencia artificial" en la economía.

Un ejemplo de ello son las acciones de las empresas de software que "han sido maltratadas en las últimas semanas", lastradas por la perspectiva de un impacto negativo de la IA en su modelo de negocio, continuó Sarhan.

El mercado estadounidense también sufrió el viernes por un aumento mayor de lo esperado de los costes de producción de las empresas en Estados Unidos en enero.

En un mes, el índice de precios a la producción (PPI) aumentó un 0,5% (frente al 0,4% de diciembre), cuando los inversores apostaban por una desaceleración.

En el ámbito empresarial, la acción de Paramount Skydance se disparó un 20,84%, hasta US$13,51, con los inversores celebrando la adquisición de su competidor Warner Bros. Discovery, tras una larga batalla con Netflix.