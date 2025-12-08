Wall Street cierra a la baja con cautela antes de reunión de la Fed

La Bolsa de Valores de Nueva York cerró a la baja este lunes, con cautela antes de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) sobre sus tasas de interés y cualquier señal sobre el futuro de la política monetaria estadounidense.

El Dow Jones cayó un 0,45%, el tecnológico Nasdaq perdió un 0,14% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,35%.

"Esto es simplemente una pausa antes de la reunión de la Fed", que comienza el martes y termina al día siguiente, declaró a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

De acuerdo con la herramienta de monitoreo FedWatch de CME, los inversores anticipan mayoritariamente un tercer recorte de tasas consecutivo el miércoles, que las dejaría en un rango de 3,50% a 3,75%.

Los recortes de tipos de interés son generalmente bien recibidos por Wall Street porque tienden a impulsar el crecimiento y por lo tanto aumentan las perspectivas de beneficios empresariales.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió al 4,17% alrededor de las 21H20 GMT, en comparación con el 4,13% al cierre del viernes.

Las acciones del grupo de cine y televisión Paramount Skydance subieron (+9,02% a 14,57 dólares) tras su nueva oferta para adquirir a su competidor Warner Bros Discovery (WBD), valorada en 108.400 millones de dólares.

Esta contraoferta se lanzó tres días después del anuncio de un acuerdo de adquisición entre WBD, que también cotizó al alza (+4,41% a 27,23 dólares), y Netflix, cuya acción cayó (-3,44% a 96,79 dólares).

La compañía Confluent, por otra parte, vio dispararse sus acciones (+29,08% a 29,87 dólares) luego de que el gigante tecnológico IBM (+0,40% a 309,18 dólares) anunciara su adquisición por 11.000 millones de dólares para acelerar la implementación de la inteligencia artificial (IA) agéntica para negocios, capaz de actuar de manera autónoma.

La valorización de la diseñadora de chips Marvell Technology cayó (-6,99% a 92,00 dólares) después de informes de prensa que indicaban que el gigante tecnológico Microsoft podría cambiar de proveedor y optar por los productos de Broadcom (+2,78% a 401,10 dólares).

tmc/nth/lb/val/lb/ad