Wall Street cierra a la baja con el nuevo repunte de los precios del petróleo

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el jueves, lastrada por las inquietudes geopolíticas en el sexto día de la guerra en Oriente Medio, mientras el nuevo repunte de los precios del petróleo hace temer un aumento de la inflación.

El Dow Jones perdió un 1,61% tras caer más de un 2% durante la sesión. El tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,26% y el índice ampliado S&P 500 bajó un 0,56%.

Los bombardeos continúan en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo y cerca del 20% del gas natural licuado (GNL), sigue paralizado.

Como consecuencia, los precios del crudo volvieron a registrar un fuerte avance y alcanzaron el jueves niveles no vistos desde 2024.

Desde el inicio del conflicto, las cotizaciones se han disparado cerca de un 20%.

Los inversionistas se preguntan "cada vez más por los riesgos de una inflación potencialmente más fuerte", señaló Jose Torres, de Interactive Brokers.

El mercado teme que un aumento prolongado en los precios de la energía se traduzca ampliamente e impacte el bolsillo de los hogares.

"Esto se reflejará en un incremento en los precios de la gasolina, en un momento en que la gente ya se siente asfixiada por el alto costo de la vida", explicó a la AFP Patrick O’Hare, de Briefing.com.

La Reserva Federal (Fed, banco central) podría hacer una pausa en sus recortes de tasas de interés, incluso subirlas, si la inflación se acelera.

Por lo general, Wall Street ve con buenos ojos la perspectiva de una flexibilización de las tasas, que tienden a estimular las ganancias de las empresas, por lo que un endurecimiento de la política monetaria es un mal presagio.

Estas preocupaciones siguen impulsando al alza los rendimientos de la deuda.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se situaba en torno al 4,13% hacia las 21H15 GMT, frente al 4,10% de la víspera en el cierre y al 3,94% del pasado viernes, antes del inicio de la guerra.