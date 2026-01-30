Wall Street cierra a la baja con la mirada en la elección de Trump para la Fed

La bolsa de Nueva York cerró a la baja el viernes, impactada por el sector tecnológico y después de recibir sin gran sorpresa el nombre propuesto por Donald Trump para dirigir la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense)

El índice Dow Jones cedió un 0,36%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,94% y el S&P 500 perdió un 0,43%

"El sentimiento de aversión al riesgo (que incita a desprenderse de ciertos valores, ndlr) sigue imperando en Wall Street", resume José Torres, de Interactive Brokers

El analista señala "una nueva sesión de bajo rendimiento de los valores tecnológicos en comparación con el conjunto del mercado"

El sector de los semiconductores se vio particularmente afectado: AMD retrocedió un 6,13%, Micron un 4,80% y Nvidia, la mayor capitalización del mundo, perdió un 0,72%

Anunciada pocas horas antes de la apertura, la decisión de Donald Trump de proponer a Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal marcó la jornada

Warsh es un habitual de los círculos empresariales y ya fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011. Para Jack Ablin, de Cresset, "Kevin Warsh siempre ha sido un poco más 'halcón' (partidario de una política monetaria restrictiva, ndlr) que los otros candidatos" mencionados por la Casa Blanca para suceder a Jerome Powell

Según Ablin, "parte" de la caída de las cotizaciones se debe a la idea de que el posible nuevo jefe de la Fed "no será tan complaciente como el mercado había previsto"