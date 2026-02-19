Wall Street cierra a la baja, entre tensiones geopolíticas y resultados empresariales

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo el jueves, tensa por las persistentes fricciones entre Estados Unidos e Irán y algo decepcionada por las previsiones financieras del gigante de los hipermercados Walmart.

El Dow Jones perdió un 0,54%, el índice Nasdaq retrocedió un 0,31% y el índice amplio S&P 500 cedió un 0,28%.

Walmart reportó sólidos resultados del cuarto trimestre el jueves. Pero el gigante minorista estadounidense ofreció una perspectiva cautelosa, proyectando ganancias por acción más bajas en el primer trimestre de este año en comparación con las expectativas de los analistas y un crecimiento anual de ingresos más lento.