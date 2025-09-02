Wall Street cierra a la baja frente a la incertidumbre comercial

La bolsa de Nueva York cerró en terreno negativo el martes, por el resurgimiento de la incertidumbre comercial e inversores cautelosos antes de la publicación de datos sobre el empleo en Estados Unidos.

El índice Dow Jones cedió 0,55%, el Nasdaq retrocedió 0,82% y el S&P 500 cayó 0,69%.

La plaza estadounidense está "sumida nuevamente en esta confusión general" respecto a la política comercial estadounidense, comentó a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

En un revés importante para Donald Trump, una corte de apelaciones federal estadounidense determinó el viernes que gran parte de los aranceles que impuso eran ilegales.

No se ven afectadas las tarifas adicionales que impactan sectores específicos (automóviles, acero, aluminio, cobre).

Trump llevará el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para resolver el litigio en última instancia.

"Esto solo retrasa el desenlace de la guerra comercial", lamenta Hogan. Este "obstáculo" ha socavado claramente los índices principales de Wall Street "después de cuatro meses consecutivos de rendimientos positivos", añade el analista.

El informe de empleo se conocerá el viernes.

