Wall Street cierra a la baja lastrada por las tecnológicas

La bolsa de Nueva York cerró en rojo el jueves, aún lastrada por el debilitamiento del sector tecnológico en un mercado cauteloso antes de la intervención del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el encuentro anual de banqueros centrales mundiales en Jackson Hole.

El índice Dow Jones y el tecnológico Nasdaq perdieron ambos un 0,34%, mientras que el índice ampliado S&P 500 cedió un 0,40%.

“No hay mucha convicción en el mercado hoy”, comentó a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com. “Todos están un poco nerviosos, esperando a ver qué dirá Powell”.

El discurso del presidente de la Fed (banco central) está previsto para el viernes a las 14H00 GMT en la conferencia de Jackson Hole, Wyoming.

Los inversores estarán atentos a las pistas sobre la estrategia monetaria preferida por la institución estadounidense.

La proporción de operadores que favorecen un recorte de tasas en la próxima reunión de la Fed en septiembre ha disminuido ligeramente desde el miércoles, según la herramienta de monitoreo FedWatch de CME, pero se mantiene mayoritaria.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió a 4,33% alrededor de las 20H10 GMT, en comparación con el 4,30% al cierre del miércoles.

En el sector empresarial, los inversores siguen observando una relativa debilidad en las acciones de gran capitalización, especialmente en el sector tecnológico, según O'Hare.

Apple cayó 0,49%, a US$224,90; Nvidia perdió 0,24%, a US$174,98; y Meta (Facebook, Instagram) cayó 1,15%, a US$739,10.

El fabricante estadounidense de aviones Boeing cerró en números rojos (-0,51%, a US$224,46). Las acciones habían subido al inicio de la sesión tras la publicación de informes de prensa que indicaban que el grupo estaba en conversaciones con autoridades chinas sobre un pedido de hasta 500 aviones.