Wall Street cierra a la baja

La bolsa de Nueva York cerró a la baja el miércoles, a la espera de la reunión de banqueros centrales de todo el mundo en Jackson Hole y mientras los inversores seguían abandonando los valores tecnológicos.

El índice Dow Jones terminó casi sin cambios (+0,04%), el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,67%, y el índice ampliado S&P 500 cedió un 0,24%.

"El sentimiento de aversión al riesgo dominó hoy Wall Street, con los 'Siete Magníficos' (apodo dado a los gigantes del sector tecnológico) arrastrando a la baja los índices bursátiles", indicó José Torres, de Interactive Brokers.

Alphabet (-1,12%), Amazon (-1,84%), Apple (-1,97%), Meta (-0,50%), Microsoft (-0,79%), Nvidia (-0,14%) y Tesla (-1,64%) terminaron las siete en números rojos.

"Simplemente hemos llegado a un punto en el que muchas de ellas estaban sobrevaloradas", señaló a la AFP Tim Urbanowicz, de Innovator Capital Management.

Uno de los elementos desencadenantes fue la publicación a comienzos de esta semana de un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que relativizaba la rentabilidad para las empresas de las inversiones en inteligencia artificial (IA).

Teniendo en cuenta "el nivel de valoración" de estas empresas, es necesario permanecer "prudentes" y evitar "caer en un exceso de confianza" en estos valores, advirtió Urbanowicz.

Asimismo, "los inversores se preguntan si el presidente (de la Reserva Federal) Jerome Powell apoyará la idea de una política acomodaticia el viernes durante su discurso en el simposio anual de Jackson Hole", recordó Torres.

La conferencia de Jackson Hole, en Wyoming, Estados Unidos, congregará a numerosos banqueros centrales de todo el mundo a finales de la semana.

La gran mayoría de los operadores apuesta por una bajada de las tasas de interés tras la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) los días 16 y 17 de septiembre, según la herramienta de seguimiento de CME, FedWatch.