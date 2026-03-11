Wall Street cierra a la baja por el repunte del petróleo

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el miércoles, lastrada por el repunte de los precios del petróleo, a pesar del anuncio de una movilización de las reservas estratégicas de crudo para mitigar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

El Dow Jones perdió un 0,61% y el S&P 500 cedió un 0,08%. Solo el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, resistió la tendencia bajista, con una ínfima suba de 0,08%.

Los 32 países miembros de la AIE decidieron por unanimidad el miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, la mayor operación de este tipo en la historia de la institución.

Esta decisión, sumada a la ambición declarada de algunos líderes occidentales de reabrir el Estrecho de Ormuz, ha "contribuido sin duda a la reducción del precio del petróleo desde el nivel de 119 dólares alcanzado el lunes", dijo José Torres, de Interactive Brokers.

Sin embargo, el crudo mantiene una fuerte tendencia alcista tras aumentar más de 4,5% el miércoles luego de su caída del día anterior.

El barril de petróleo es ahora 20 dólares más caro que antes del conflicto en Oriente Medio.

"Tenemos muy poca información sobre este anuncio; desconocemos cuándo entrará en vigor ni cuál será la calidad del petróleo liberado", declaró a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA.

La interrupción de una gran parte de las exportaciones de hidrocarburos del Golfo ha tensado el mercado petrolero, y el aumento de los precios genera temores de importantes dificultades económicas, en particular una aceleración de la inflación.

Esto "reduce la probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos baje sus tipos de interés en el primer semestre del año", declaró a la AFP Matthew Weller, de Forex.com.

Antes del inicio de la sesión, el mercado estadounidense conoció las últimas cifras del Indec, que coincidieron con las expectativas de los analistas.

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en febrero, en 2,4% interanual, según datos oficiales. Se trata, sin embargo, de números de febrero, previo a los primeros ataques israelíes-estadounidenses en Irán.