Wall Street cierra a la baja por incertidumbre comercial de aranceles

La Bolsa de Nueva York terminó con una marcada caída el lunes, presionada por el resurgimiento de las incertidumbres comerciales tras la decisión judicial de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles del presidente Donald Trump, mientras persisten los temores en torno a la IA.

El Dow Jones cedió un 1,66%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 1,13% y el índice ampliado S&P 500 perdió un 1,04%.

"El miedo empieza a propagarse en Wall Street por varios factores", dijo a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Entre ellos, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de declarar ilegal una gran parte de los aranceles instaurados por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

"Los inversores reaccionan negativamente a esta noticia, porque la semana pasada pensaban que los reembolsos de los aranceles adicionales podrían sostener los beneficios empresariales a corto plazo. Sin embargo, esa vía se ha estrechado claramente", estimó Jose Torres, de Interactive Brokers.

Como respuesta al revés del tribunal, Trump anunció un aumento de los aranceles globales de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato.

Paralelamente, actores del mercado siguen preocupados por las consecuencias del desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

"Muchos temen que la IA haga desaparecer una gran parte de la capitalización bursátil" de importantes actores tecnológicos "o obligue a estas empresas a cambiar su forma de funcionar", explicó Sarhan.

La última víctima de estos temores, IBM, cayó más de un 13% el lunes, lastrada por el lanzamiento de una nueva herramienta de IA de la empresa californiana Anthropic.

Por esta razón, los resultados trimestrales del gigante de los chips y símbolo del entusiasmo por la IA, Nvidia, serán observados con especial atención el miércoles por la noche.

En caso de una mala recepción de estos resultados financieros, "el mercado podría registrar un retroceso muy importante", advirtió Sarhan.