Wall Street cierra a la baja preocupada por la guerra en Medio Oriente

La bolsa de Nueva York cerró el martes con pérdidas aunque se recuperó parcialmente de fuertes caídas del inicio de la sesión, en medio del nerviosismo sobre una guerra prolongada en Medio Oriente y posibles repercusiones en la economía estadounidense.

El Dow Jones retrocedió 0,83%, el índice tecnológico Nasdaq perdió 1,02% y el indicador S&P 500 cedió 0,94%.

"El mercado reacciona ahora a cada nuevo titular de la prensa con relación al conflicto en curso", dijo a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

En el cuarto día de la guerra israelo-estadounidense contra Irán, Teherán atacó el martes sitios relacionados con Estados Unidos en el Golfo Pérsico, mientras Israel sigue sus bombardeos de forma simultánea sobre Líbano e Irán.

En paralelo, la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde pasa un 20% del petróleo y del gas mundial, sumada a los ataques sobre infraestructuras energéticas en la región, ha hecho que los precios de los hidrocarburos se disparen.

Los inversionistas se preocupan del "impacto inflacionario" de esta guerra sobre la economía estadounidense, explicó Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"La subida de precios del petróleo pesa sobre las perspectivas de baja de tasas y los resultados empresariales", destacó José Torres, de Interactive Brokers.

La Reserva Federal (Fed, banco central) podría hacer una pausa en sus recortes de tasas de interés, incluso subirlas, si la inflación se acelera.

Por lo general, Wall Street ve con buenos ojos la perspectiva de una flexibilización de tipos, que tienden a estimular las ganancias de las empresas, por lo que un endurecimiento de la política monetaria es de mal presagio.

Por otro lado, las acciones de empresas de energía y defensa, que salieron airosas el día anterior frente a los riesgos geopolíticos, marcaron el paso en la sesión.

Lockheed Martin perdió 1,27%, RTX un 2,65% y Northrop Grumman 1,09%. ExxonMobil cedió 1,55% y Chevron 0,45%.

Otros sectores también terminaron en rojo, entre estos el de los semiconductores. Nvidia cayó 1,33%, Micron perdió 7,99% y AMD 3,86%.