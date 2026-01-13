Wall Street cierra a la baja, prudente ante futuras bajadas de tasas de la Fed

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes tras la publicación de un índice de inflación en Estados Unidos que no cambió las expectativas sobre la agenda de política monetaria de la Reserva Federal, en el inicio de una nueva temporada de resultados.

El Dow Jones perdió un 0,80%, el Nasdaq, un 0,10% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,19%.

El ritmo de la inflación de Estados Unidos se mantuvo estable en diciembre de 2025, según datos publicados este martes. El índice de precios al consumidor (CPI) avanzó un 2,7% el mes pasado en términos interanuales, frente al 2,9% de diciembre de 2024.

"El entusiasmo inicial" provocado por estos datos "fue de corta duración", señaló Jose Torres, de Interactive Brokers.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años se mantuvo estable respecto a la víspera, en el 4,18% hacia las 21H25 GMT. El dato bajó hasta el 4,16% justo después de la publicación del CPI.

Según Torres, "este giro se explica en parte" porque persisten las dudas respecto al próximo recorte en las tasas de interés de la Fed.

La mayoría de expertos coinciden en que no habrá cambios en las tres próximas reuniones del banco central, y que un nuevo recorte llegaría en junio, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.

Unos tipos más bajos suelen ser una buena señal para el mercado bursátil, que ve en ello la posibilidad de mayores beneficios empresariales.

Pese a sus divisiones internas, "la Fed ciertamente tiene la posibilidad de reducir sus tipos más de una vez" este año, consideró Pat Donlon, de Fiduciary Trust Company.

Pero en paralelo, el analista señaló que las "numerosas" declaraciones del presidente Donald Trump complican la situación del mercado.

El republicano ha fustigado al presidente del banco central, Jerome Powell, y pidió recortes de tipos de interés, sin inmutarse ante los llamados a salvaguardar la independencia de la institución.