Wall Street cierra a la baja tras toma de ganancias de tecnológicas

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el lunes, lastrada por las tomas de ganancias de algunas grandes empresas del sector tecnológico, en un mercado poco concurrido antes de Año Nuevo.

El Dow Jones perdió un 0,51%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,50% y el ampliado S&P 500 cayó un 0,35%.

El mercado está "más bien tranquilo", dijo a la AFP Sam Stovall, de CFRA. Explicó que el volumen de negociaciones "es muy bajo" porque "en las últimas dos semanas, muchos inversionistas han salido a vacaciones".

La caída del martes respondió, sobre todo, a un movimiento técnico. "Los participantes del mercado están vendiendo acciones para asegurar ganancias", resumió Stovall.

La gigante de los semiconductores Nvidia perdió un 1,21% hasta US$188,22 por acción, después de subir un 5% la semana pasada.

Otras acciones relacionadas con el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) también cayeron. Oracle perdió un 1,30%, Broadcom retrocedió un 0,78% y Qualcomm bajó un 0,79%.

El especialista en vehículos eléctricos Tesla "es otro peso pesado rezagado", señalaron analistas de Briefing.com. Su acción cayó un 3,27% hasta US$459,64.

"Es probable que los inversionistas estén organizando sus portafolios con el fin de alinearlos con sus objetivos para 2026", explicó Sam Stovall.

En el campo macroeconómico, la atención se centrará el martes principalmente en la publicación de las actas de la última reunión de la Fed (Reserva Federal, banco central estadounidense).

El documento entregará nuevos detalles sobre el camino que la Reserva Federal favorecerá en los próximos meses, luego de tres reducciones consecutivas de sus tipos de interés.