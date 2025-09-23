Wall Street cierra a la baja tras una serie de récords

La bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes tras un discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, que los inversionistas tomaron con cautela un día después de registrar una oleada de récords.

El Dow Jones perdió 0,19%, el índice Nasdaq retrocedió 0,95% y el ampliado S&P 500 cayó 0,55%.

"El mercado tuvo una reacción moderada a los comentarios de Jerome Powell", observan los analistas de Briefing.com.

Powell advirtió el martes que bajas "demasiado sostenidas" de las tasas de interés podrían hacer que se dispare la inflación.

La Fed bajó las tasas de interés la semana pasada por primera vez desde diciembre de 2024.

Powell señaló que las tasas están actualmente "en el nivel adecuado para reaccionar ante posibles evoluciones económicas".

Los inversionistas observarán de cerca la publicación este viernes del índice PCE, una medida de inflación que es referencia preferida de la Fed.

El mercado "espera que la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, de este año al próximo", comentó a la AFP Sam Stovall, de CFRA.

"Una aceleración más marcada de lo esperado podría ser desconcertante, pero no necesariamente desencadenará una ola de ventas masivas" en Wall Street, añadió el analista.

El mercado estadounidense se vio impulsado el lunes por el anuncio de una inversión de US$100.000 millones del gigante de chips electrónicos Nvidia en la construcción de centros de datos para OpenAI.

Después de su salto el día anterior, las acciones de Nvidia perdieron este martes 2,82%.

El resto de los "Siete Magníficos", el apodo dado a las grandes compañías del sector tecnológico como Microsoft, Apple, Amazon o Meta, también terminaron en rojo.

Otro gran nombre del sector de semiconductores, Micron, avanzó 1,09% antes del cierre de Wall Street.

El fabricante aeronáutico Boeing se benefició del pedido de Uzbekistan Airways de unos veinte aparatos 787 Dreamliner, el más grande en la historia de la compañía aérea.

La empresa estadounidense espacial Firefly Aerospace cayó significativamente (-15,31%) tras resultados trimestrales considerados decepcionantes. El grupo había sido aclamado durante su salida a bolsa en agosto.

ni/myl/spi/cr/ad/mvl/nn