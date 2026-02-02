Wall Street cierra al alza a la espera de nuevos resultados empresariales

La bolsa de Nueva York cerró al alza el lunes, en medio del optimismo generado entre los inversores por los buenos datos del sector manufacturero en Estados Unidos y a la espera de una nueva oleada de resultados empresariales.

El Dow Jones ganó un 1,05%, el tecnológico Nasdaq subió un 0,56% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,54%.

La publicación del índice de actividad manufacturera a primera hora de la sesión "refuerza la confianza en la salud de la economía nacional, lo que hizo subir las acciones", explicó Jose Torres, de Interactive Brokers.

Este índice, publicado por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM), se situó en 52,6%, una cifra más alta a la que esperaba el mercado.

Los inversionistas esperan "una serie de resultados" esta semana, según Sam Stovall, quien considera que los datos de las empresas tecnológicas son los más esperados por el mercado.

Entre los pesos pesados del sector, el fabricante de chips AMD anunciará sus resultados financieros del último trimestre el martes tras el cierre de la bolsa.

Alphabet, matriz de Google, lo hará el miércoles y Amazon, el jueves.

Wall Street también esperaba recibir el viernes el informe oficial sobre el empleo de enero en Estados Unidos. Sin embargo, el servicio de estadísticas del Departamento de Trabajo (BLS) indicó el lunes a la AFP que sería aplazado debido a la nueva parálisis presupuestaria en Estados Unidos.