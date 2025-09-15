Wall Street cierra al alza con nuevos récords antes de la reunión de la Fed

Las acciones de Wall Street subieron el lunes, con nuevos récords del S&P 500 y el Nasdaq, ante la perspectiva de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) recorte las tasas de interés en su reunión de política monetaria esta semana.

El Nasdaq aumentó 0,94%, a 22.348,75 puntos, en tanto el ampliado S&P 500 ganó 0,47%, a 6615,28 puntos. El Dow Jones avanzó un 0,11%, a 45.883,45.

Los inversores están expectantes ante la posibilidad de que la Fed haga su primer recorte de tasas de 2025 al final de su reunión de dos días el miércoles, con miras a apuntalar la economía ante el debilitamiento del mercado laboral.

El mercado probablemente estará en modo "esperar y ver" antes de la decisión sobre las tasas, dijo Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Los inversores tratarán de determinar si el banco central está iniciando un ciclo de recortes de tasas o si realiza una reducción única, destacó.

Wall Street se vio impulsada también por algunas grandes empresas del sector tecnológico estadounidense.

Las acciones del fabricante de coches eléctricos Tesla subieron un 3,6% después de que el director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, comprara acciones por valor de unos US$1000 millones.

Por otra parte, tras dos días de negociaciones en Madrid, Washington y Pekín llegaron a un acuerdo sobre TikTok, propiedad de la empresa de internet china ByteDance, por el cual se prevé que la plataforma pase a manos estadounidenses.

Una ley estadounidense exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional.

Oracle, que aloja los datos de TikTok en sus servidores y podría estar entre los compradores, se benefició de este anuncio (+3,42%, a 302,18 dólares).

Además, Alphabet, la empresa matriz de Google, subió 4,49%, a 251,61 dólares, y superó el umbral simbólico de capitalización bursátil de 3 billones de dólares, sumándose al selecto club que integran Nvidia, Microsoft y Apple.

La compañía se benefició a principios de septiembre de una sentencia judicial que le permitió conservar su navegador Chrome.

