Wall Street cierra al alza con repunte del sector tecnológico

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el miércoles, beneficiándose de un renovado interés de los inversores por el sector tecnológico tras una marcada caída de este segmento en las últimas semanas.

El Dow Jones ganó un 0,26%, el Nasdaq avanzó un 0,78% y el S&P 500 subió un 0,56%.

"Algunas acciones tecnológicas, que recientemente se han visto duramente castigadas debido a los temores relacionados con las fuertes inversiones en inteligencia artificial (IA), están registrando actualmente un rebote", dijo a la AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

Entre ellas están las "grandes capitalizaciones" del sector tecnológico, indicaron analistas de Briefing.com, citando ejemplos como Amazon (+1,81%), Meta (0,61%) y Microsoft (+0,69%).

Desde finales de octubre, el sector ha caído más de un 25%, con los movimientos más grandes a finales de enero.

Los inversores ahora esperan la publicación del índice de inflación PCE de diciembre.