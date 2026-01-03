Wall Street cierra al alza durante la primera sesión de 2026

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el viernes al término de una primera sesión del año marcada por el distanciamiento de valores del sector tecnológico en favor de acciones habitualmente menos demandadas.

El Dow Jones ganó un 0,66%, el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,74% y el tecnológico Nasdaq terminó cerca del equilibrio (-0,03%).

Luego de un año récord en 2025, "el optimismo permanece" para 2026, comentó a la AFP Angelo Kourkafas, de la firma Edward Jones.

Pero "se observa una rotación fuera" de algunos grandes nombres de la tecnología estadounidense, en favor de "capitalizaciones más pequeñas", añadió el analista.

El índice Russell 2000, que agrupa a 2.000 pequeñas y medianas empresas, ganó un 0,91% y cerró durante la jornada cerca de sus récords históricos.

Paralelamente, el gigante Amazon cedió un 1,87%, Microsoft perdió un 2,21%, Palantir retrocedió un 5,56%, Meta bajó un 1,47% y Apple un 0,31%.

"Los inversionistas se preguntan si el sector tecnológico tiene capacidad para ofrecer un nuevo año de rendimientos excepcionales o si el entusiasmo suscitado por la inteligencia artificial (IA) está exagerado", dijo Jose Torres, de Interactive Brokers.

El Nasdaq se disparó más de un 20% el año pasado, pero algunos analistas han expresado sus inquietudes sobre las elevadas valoraciones del sector de la IA, que se ha visto impulsado gracias a inversiones faraónicas.

La acción del fabricante de vehículos eléctricos Tesla (-2,59% a 438,07 dólares) acabó retrocediendo, lastrada por el anuncio de ventas a la baja en 2025 (1,64 millones de unidades vendidas, frente a 1,79 millones en 2024).

El grupo dirigido por el multimillonario Elon Musk perdió su corona de primer fabricante de vehículos eléctricos, superado por su competidor chino BYD.