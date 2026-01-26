Wall Street cierra al alza impulsada por el sector tecnológico

La bolsa de Nueva York cerró al alza el lunes, impulsada por el sector tecnológico antes de sus informes trimestrales de resultados, con los inversores también atentos a la reunión de esta semana de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense).

El Dow Jones subió un 0,64%, el Nasdaq ganó un 0,43% y el índice S&P 500 avanzó un 0,50%.

"Hay una ligera anticipación a la idea" de que los gigantes tecnológicos "vuelvan a presentar buenos resultados", explicó a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Microsoft (+0,93%), Meta (+2,06%) y Tesla (-3,09%) compartirán sus resultados trimestrales el miércoles, mientras que Apple (+2,97%) los presentará el jueves.

"Los analistas quieren saber más sobre las iniciativas en materia de inteligencia artificial, el ritmo de las inversiones y los beneficios esperados a fin de evaluar mejor si este tema puede seguir sosteniendo el mercado", explicó Jose Torres de Interactive Brokers.

Paralelamente, la bolsa estadounidense está pendiente a las noticias del banco central estadounidense, cuya primera reunión de política monetaria del año comienza el martes.

"Todo el mundo espera que mantenga su tasa de referencia sin cambios", acotó O'Hare.

Pero el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles, será analizado con atención por los inversionistas.

La Fed enfrenta desde hace meses críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que reclama un recorte de tasas más pronunciado.

Powell anunció recientemente que el Departamento de Justicia abrió una investigación en su contra, relacionada con su comparecencia ante el Congreso para explicar la remodelación de la sede de la institución.

El jefe de la Fed sostiene que la investigación, que podría desembocar en acciones penales, es un pretexto del gobierno para influir en las decisiones de la Fed.