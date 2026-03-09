Wall Street cierra al alza luego de que Trump dijera: "Guerra con Irán está prácticamente terminada"

Tras una apertura claramente a la baja, la Bolsa de Nueva York terminó finalmente al alza el lunes, impulsada por el presidente Donald Trump que aseguró que la guerra con Irán está "Prácticamente terminada".

El Dow Jones ganó un 0,50%, el índice Nasdaq avanzó un 1,38% y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,83%.

Trump dijo al canal CBS poco antes del cierre de Wall Street que Irán ya no tiene "Marina" ni "Comunicaciones" ni "Fuerza aérea".

Al inicio de la sesión, los tres índices estrella habían caído más de un 1%.

El presidente también dijo que estaba "Pensando en tomar el control" del estrecho de Ormuz.

Esto ha tranquilizado a los inversores, ya que la navegación está prácticamente bloqueada en este paso estratégico para el comercio mundial, por donde transita alrededor del 20% del petróleo producido en el mundo.