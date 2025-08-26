Wall Street cierra al alza sin resentir los ataques de Trump a la Fed

La Bolsa de Valores de Nueva York cerró al alza este martes, sin resentir el nuevo ataque del presidente Donald Trump a la independencia del banco central estadounidense (Fed), y a la espera de los resultados trimestrales del gigante Nvidia.

El índice industrial Dow Jones subió 0,30%, el Nasdaq, principalmente tecnológico, avanzó 0,44% y el S&P 500, más amplio, creció 0,41%.

“Parece que el mercado ignora el intento (de Donald Trump, ndlr) de destituir” a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, resume Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, a la AFP.

El lunes por la noche, en una carta publicada en su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos escribió a Lisa Cook que estaba “destituida con efecto inmediato”.

Primera mujer afroamericana en acceder al prestigioso puesto de gobernadora de la Fed, Cook es acusada por el gobierno de haber mentido para obtener préstamos hipotecarios con tasas más favorables.

Su abogado Abbe Lowell anunció el martes que la iniciativa de Trump será impugnada en los tribunales.

Durante meses, el mandatario ha pedido al banco que recorte drásticamente las tasas de interés, criticando repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por llegar “demasiado tarde” y calificándolo de “imbécil”.

El presidente de la Fed cambió de tono durante los encuentros anuales de banqueros centrales en Jackson Hole, mostrándose abierto a una flexibilización monetaria.

Pero si la Fed se vuelve demasiado flexible y, paralelamente, “la inflación aumenta debido a los aranceles aduaneros, esto podría representar un problema para el mercado”, advierte Cardillo.

En cuanto a los indicadores, los inversores recibieron favorablemente los pedidos de bienes duraderos, que superaron las expectativas.

La plaza estadounidense también “busca posicionarse antes de la publicación del índice (de inflación) PCE” el viernes, el preferido por la Fed, señalan los analistas de Briefing.com.

También se espera una segunda estimación del PBI estadounidense para el segundo trimestre el jueves.

La bolsa espera con impaciencia los resultados del gigante estadounidense de semiconductores Nvidia, que serán publicados el miércoles tras el cierre de Wall Street.

La plaza neoyorquina se beneficia desde hace algunos años de un creciente entusiasmo por la inteligencia artificial (IA), y Nvidia es su figura destacada.

“Hay mucho entusiasmo” alrededor del rendimiento de Nvidia, explica Peter Cardillo. “Esperemos que este entusiasmo esté justificado, de lo contrario esto podría representar otro problema para el mercado”, añade el analista.

Según el consenso de FactSet, los analistas esperan un salto de más del 50% en los ingresos de la empresa en el segundo trimestre.

En el mercado, las empresas del sector de la defensa como Lockheed Martin (+1,78% a US$455,67), Boeing (+3,48% a US$234,76) y RTX (+2,11% a US$159,57) ganaron terreno tras declaraciones del secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre la posibilidad de participaciones del gobierno estadounidense en su capital, como ocurrió con Intel.