Wall Street cierra casi estable con el ojo puesto en política monetaria de EEUU

La Bolsa de Nueva York cerró casi estable el lunes, en un mercado que espera señales sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos mientras se conocen nuevos resultados empresariales.

Los tres índices terminaron la jornada cerca del equilibrio: el Nasdaq ganó 0,03%, el S&P 500 perdió 0,01% y el Dow Jones retrocedió 0,08%.

El mercado "carece de catalizadores", resumieron los analistas de Briefing.com, aunque se esperan los resultados de la conferencia de Jackson Hole, Wyoming, que a finales de semana reunirá a banqueros centrales de todo el mundo.

En ese evento, el presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, dará un discurso el viernes.

Este evento "podría influir en las expectativas sobre la dirección futura de la Fed", señaló José Torres, de Interactive Brokers.

Casi todos los expertos esperan un recorte de tasas en la próxima reunión del Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) en septiembre, según la herramienta de seguimiento de CME. Pero la proporción que espera una pausa en octubre crece.

Según Torres, "algunas señales indican que las presiones inflacionarias se están intensificando, lo que podría animar a las autoridades monetarias a mantener su postura de esperar a ver qué pasa" con los precios.

El índice de precios al productor (PPI), una medida de la inflación mayorista, subió un 3,3% interanual en julio, frente a la previsión de los analistas reunida por Marketwatch que vaticinaba un aumento de 2,3%.

Los inversores estarán muy atentos a la publicación, el miércoles, de las actas de la reunión más reciente de la Fed en julio, y de las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo, que se publicarán el jueves.

En el ámbito empresarial, varias grandes cadenas minoristas publicarán sus resultados trimestrales esta semana, entre ellas Home Depot (-1,19%), Target (+1,88%) y el gigante Walmart (+0,68%).

"Esto será decisivo, ya que estos resultados darán una idea de la opinión de los consumidores, los efectos de los aranceles. (...) Y, por supuesto, las previsiones serán cruciales", dijo a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.