Wall Street cierra con orientación a la baja

La Bolsa de Nueva York cerró con una leve caída el martes sin que la publicación del acta de la última reunión del banco central estadounidense (Fed) fuera suficiente para dinamizar las transacciones.

El índice Dow Jones perdió el 0,20%, el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cayó el 0,24% y el ampliado S&P 500 retrocedió un 0,14%.

La sesión del martes estuvo "muy tranquila" y no ofreció "nada nuevo (...) lo que no sorprende en medio de una semana acortada por un día feriado", comentó Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Los inversionistas esperaban las minutas de la Fed para conocer las diferentes posiciones de los responsables de la institución monetaria con ocasión de la baja de tipos este mes.

Pero "el acta no fue realmente sorprendente", según Hogan, que señaló que las opiniones divergentes de los miembros de la Fed han sido "ampliamente mediatizada" en las últimas semanas.

La mayoría de los miembros de la Reserva Federal defiende que haya nuevos recortes de los tipos de interés si la inflación disminuye en los primeros meses de 2026.

Sin embargo, "algunos participantes" dijeron querer darle prioridad a un enfoque más prudente al considerar "apropiado mantener las tasas sin cambios por algún tiempo", luego del recorte ordenado en esta reunión, el tercero consecutivo.

Estas aproximaciones ya contempladas por el mercado explican la ausencia de reacción de los inversionistas.

La bolsa estadounidense estará cerrada el jueves por el Año Nuevo, y Jose Torres, de Interactive Brokers, espera otra sesión sin grandes movimientos el miércoles, "con numerosos operadores esperando a enero para reevaluar sus posiciones".