Wall Street cierra con resultados dispares por toma de beneficios

La Bolsa de Nueva York cerró el viernes con resultados dispares, tras registrar tomas de beneficios

El Dow Jones retrocedió un 0,58%, el Nasdaq ganó un 0,28% y el S&P 500 cerró casi sin cambios (+0,03%)

"Hoy hay algo de toma de beneficios tras una semana muy agitada en el plano geopolítico", comentó a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities

Los inversores hacen una pausa tras el claro repunte del jueves, provocado por el volantazo de Donald Trump el miércoles en el foro económico de Davos, donde anunció un "marco" de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y retiró sus amenazas arancelarias y militares

Una fuente conocedora de las conversaciones indicó a la AFP que Washington y Dinamarca iban a renegociar, en particular, su acuerdo de defensa sobre el territorio autónomo danés que data de 1951

"El mercado también se muestra dubitativo de cara a la próxima semana, que será un periodo importante en términos de resultados (...) con la publicación de los desempeños de varias grandes empresas tecnológicas", señala Peter Cardillo

Entre las firmas que publicarán resultados figuran Microsoft, Tesla y Apple

El viernes, "el sector tecnológico mostró resiliencia a pesar de la fuerte caída de la acción de Intel tras unas previsiones decepcionantes", observaron los analistas de Briefing.com

La acción del gigante de los chips se desplomó un 17% hasta US$45,08, después del anuncio del jueves de una previsión de ingresos de entre US$11.700 y US$12.700 millones para el primer trimestre, lo que supondría, en el mejor de los casos, un estancamiento, y en el peor, una contracción del 8% sobre igual período del año pasado

Los inversores también esperan la reunión del banco central estadounidense (Fed) el martes y el miércoles, al término de la cual las tasas deberían mantenerse sin cambios, según Cardillo

"Esperamos sobre todo ver qué tipo de declaración harán", subrayó