Wall Street cierra con resultados mixtos tras oleada de ganancias empresariales

La Bolsa de Valores de Nueva York cerró con resultados mixtos el martes, después de haber recibido la oleada de informes de ganancias empresariales durante el primer día de la reunión de la Fed, el banco central estadounidense.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,83%, el Nasdaq subió un 0,91% y el S&P 500 ganó un 0,41%, marcando así un nuevo récord de 6.978,60 puntos.

La confianza de los consumidores en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde 2014, según datos de una encuesta de referencia publicada el martes, debido a la preocupación por la inflación y a que los aumentos de los costes de producción se vean reflejados en los precios de venta.

Sin embargo, los mercados parecen estar seguros de que la Fed mantendrá sin cambios las tasas de referencia en su primera reunión de política monetaria de 2026, que finaliza el miércoles.

"Los responsables de la Fed de todo el espectro han indicado que, tras tres recortes de tipos de 25 puntos básicos por 'gestión de riesgos', ahora es un buen momento para hacer una pausa y evaluar la evolución" del mercado laboral, dijeron en una nota analistas de JPMorgan.

Los operadores prevén que la Fed retome los recortes de los tipos de interés en junio o julio.