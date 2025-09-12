Wall Street cierra dispar antes de la reunión de la Fed la próxima semana

La bolsa de Valores de Nueva York cerró con resultados mixtos este viernes antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed, banco central) la próxima semana, en la que se espera el primer recorte de tasas del año.

El índice industrial Dow Jones perdió 0,59%, el tecnológico Nasdaq ganó 0,44% y el S&P 500 cerró prácticamente sin cambios (-0,05%).

"No hubo datos económicos hoy y estamos en pleno período de silencio de la Fed, por lo que no hay comentarios que puedan influir en el mercado", dijo a la AFP Christopher Low, de FHN Financial.

Aunque los inversores recibieron al comienzo de la sesión un índice preliminar de confianza de los consumidores inferior a las expectativas, "esto coincide con lo que hemos observado en otras encuestas y en las medidas de actividad económica: el mercado laboral es muy débil", reflexionó Low.

Precisamente, es esta constatación la que podría llevar al banco central estadounidense a flexibilizar su política monetaria para dar un impulso a la economía.

El comité de política monetaria (FOMC) se reunirá a partir del martes y emitirá su decisión sobre la evolución de las tasas al día siguiente.

Los analistas son unánimes: las tasas de interés de la Fed deberían disminuir en un cuarto de punto porcentual la semana próxima, la primera reducción desde diciembre de 2024.

Wall Street ha "integrado la bajada de tasas", aseguró Low. Pero el mercado estadounidense "no sabe qué tipo de orientación obtendremos" de la Fed.

Tras la reunión del miércoles, "tendremos nuevas previsiones económicas de la Fed", lo que permitirá "evaluar la cantidad de reducciones (de los tipos de interés) que tiene en mente para el futuro", anticipó el analista.

En el mercado, Microsoft (+1,77% a US$509,90) ganó terreno, beneficiándose del acuerdo preliminar con OpenAI, creadora de ChatGPT.

Microsoft es tanto un accionista minoritario como un socio comercial privilegiado de OpenAI, en el que ha invertido cerca de 13.000 millones de dólares.

El fabricante de semiconductores Micron alcanzó un máximo histórico de US$157,23 (+4,42%) después de que los analistas de Citi elevaran sus expectativas sobre el precio de su acción.

El grupo de medios Warner Bros Discovery tuvo un segundo día de auge (+16,70% a US$18,87) tras publicaciones de prensa del día anterior que indicaban que su competidor Paramount Skydance podría adquirirlo y formar así un nuevo gigante del entretenimiento.

tmc/ni/mr/db