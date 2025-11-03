Wall Street cierra dispar, con signos de estabilidad

La Bolsa de Nueva York cerró con resultados dispares el lunes, impulsada en parte por algunos grandes de la tecnología estadounidense.

El índice Dow Jones perdió un 0,47%, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,46% y el ampliado S&P 500 subió un 0,17%.

El mercado parece "debilitarse ligeramente", pero sigue "respaldado por algunas acciones de alta capitalización", comentó Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, a LA NACION.

"Solo dos de los 11 principales sectores avanzan, mientras que los otros nueve retroceden", añadió José Torres, de Interactive Brokers, quien citó a los sectores energético, financiero o de salud.

Entre los ganadores están Amazon que "lidera el grupo de las megacapitalizaciones por segunda sesión consecutiva", dijeron los analistas de Briefing.com.

El mercado estadounidense celebró la semana pasada los resultados trimestrales mejores de lo esperado del gigante del comercio y la informática (+9,58% el viernes al cierre) y volvió a hacerlo el lunes (+4,00%) tras el anuncio de que OpenAI, creador de ChatGPT, alcanzó un acuerdo con Amazon por US$38.000 millones para desarrollar capacidades de IA.

Esto "refuerza el entusiasmo sobre la probabilidad de nuevas operaciones importantes" en el sector de la inteligencia artificial, explicó Torres.

Otro gigante de Wall Street, el especialista en semiconductores Nvidia (+2,17%), se benefició el lunes de la autorización por parte de Estados Unidos para el envío de sus chips a los Emiratos Árabes Unidos.

ni/apz/mvl/atm/mr