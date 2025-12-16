Wall Street cierra dispar tras cifras de empleo de EEUU

La Bolsa de Nueva York cerró dispar el martes tras la publicación de las cifras de empleo de Estados Unidos correspondientes a noviembre.

El Dow Jones retrocedió un 0,62%, el índice Nasdaq ganó un 0,23% y el índice amplio S&P 500 cedió un 0,24%.

El mercado laboral estadounidense dio nuevas muestras de su debilitamiento, con un aumento de la tasa de desempleo a 4,6% en noviembre, la más alta en cuatro años, informó el Departamento de Trabajo.

Aun así, la creación de empleo ese mes fue mejor de lo esperado por el mercado, con 64.000 nuevos puestos de trabajo, según cifras oficiales publicadas este martes.

Los analistas preveían 45.000 empleos más y una tasa de desempleo del 4,5%, según una encuesta publicada por MarketWatch.

"El empleo aumentó en los sectores de la sanidad y la construcción en noviembre, mientras que el gobierno federal siguió perdiendo puestos de trabajo", informó el departamento.

Los datos del mes de noviembre se publicaron con retraso debido al cierre presupuestario que duró 43 días entre octubre y noviembre, lo que perturbó la recopilación de datos.