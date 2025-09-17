Wall Street cierra dispar tras recorte de tasas de la Fed

La bolsa de Nueva York cerró con resultados mixtos el miércoles, sin que la decisión de la Reserva Federal (Fed, banco central) de bajar en un cuarto de punto las tasas de interés de referencia generara mucha sorpresa.

El índice Dow Jones subió un 0,57%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,33% y el índice ampliado S&P 500 perdió un 0,10%.

"La reunión de la Fed de hoy no ha causado un terremoto (...) no ha habido sorpresas significativas", comentó a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

La Fed redujo el miércoles sus tasas de interés por primera vez en el año, situándolas en un rango entre el 4% y el 4,25%.

"Esta decisión era esperada unánimemente", resumieron los analistas de HFE.

Según la mediana de las previsiones de la Fed, sus miembros anticipan dos nuevos recortes de tasas (de un cuarto de punto cada una) en 2025.

Una política monetaria acomodaticia suele ser favorable para las acciones, ya que permite a las empresas financiarse a menor costo, lo que mejora las perspectivas de inversión y, por ende, de crecimiento.

En el mercado de bonos, la tasa de los préstamos estadounidenses a diez años tocó su nivel más bajo desde abril justo después de la decisión de la Fed. Hacia las 20:15 GMT, finalmente se incrementaba a 4,07%, frente al 4,03% del día anterior.

En la bolsa, el gigante estadounidense Nvidia cayó un 2,6% tras un informe que indicaba que las principales empresas tecnológicas chinas ya no pueden comprar sus chips semiconductores.

Lyft se disparó (+13,13%, a US$22,84) tras anunciar un plan con Waymo, filial de Alphabet (empresa matriz de Google), para lanzar servicios de transporte sin conductor en Nashville en 2026.

Waymo ya tiene una asociación con Uber, competidor de Lyft, en varias ciudades de Estados Unidos. La acción de Uber cayó un 4,96%, a US$92,98.

ni/rl/db/dga/ad