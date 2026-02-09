Wall Street cierra el lunes al alza y el Dow Jones suma un nuevo récord

La Bolsa de Nueva York cerró en verde el lunes, prolongando el repunte iniciado el viernes, especialmente en el sector tecnológico, en una semana marcada por la publicación de datos macroeconómicos clave

El Dow Jones sumó 0,04% y se situó en un nuevo máximo de 50.135,87 puntos. El índice ampliado S&P 500 ganó un 0,47% y el tecnológico Nasdaq subió un 0,90%

"El repunte observado el viernes continúa hoy (...) después de que la tecnología estuviera a la baja durante unas semanas", señaló a la AFP Art Hogan, de la firma B. Riley Wealth Management

La recuperación de los índices estadounidenses se produjo luego de tres sesiones consecutivas de fuertes descensos, impulsadas por la publicación de los resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos y por el anuncio de planes de inversión cada vez más ambiciosos

Las principales beneficiadas de los movimientos alcistas del lunes fueron "las megacapitalizaciones y las acciones de altos rendimientos", según analistas de Briefing.com

El gigante de los semiconductores Nvidia, por ejemplo, se adjudicó un 2,50%; Microsoft avanzó un 3,13%; Oracle se disparó un 9,64%; y AMD sumó un 3,63%

A partir del martes, los inversores centrarán su atención en varias publicaciones macroeconómicas, empezando por las ventas minoristas de diciembre

También se esperan las cifras oficiales de empleo de enero y el índice de precios al consumidor (CPI), que serán publicadas el miércoles y el viernes, respectivamente

"Dispondremos de dos de los datos mensuales más importantes en la misma semana, algo poco habitual", explicó Hogan

El analista espera que el informe de empleo "muestre algunos signos de debilidad"

Para los inversores, la fragilidad del mercado laboral estadounidense aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte sus tipos de interés a lo largo del año, siempre que la inflación se mantenga contenida