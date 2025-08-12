Wall Street cierra en positivo aferrada a perspectivas de una baja de tasas de la Fed

La bolsa de Nueva York ganó fuerza el martes impulsada por la publicación de un índice de inflación en Estados Unidos que parece despejar el camino para que la Reserva Federal (Fed, banco central) baje sus tasas de interés a partir de septiembre.

Los índices Nasdaq (+1,39%) y S&P 500 (+1,14%) alcanzaron nuevos récords, con 21.681,90 y 6445,76 puntos respectivamente. El Dow Jones ganó un 1,10%.

"El mercado da un suspiro de alivio" con la publicación del índice de precios al consumo (IPC), al constatar "que el temido impacto de los aranceles era menos evidente en las cifras de julio que en las de junio", comentó a la AFP Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

En julio, el IPC subió un 2,7% respecto a julio del año pasado, sin cambios en comparación con la tasa de junio, informó el Departamento de Trabajo.

Este informe "refuerza la idea de que los aranceles aún no han provocado una inflación significativa" para los estadounidenses, señala José Torres, de Interactive Brokers.

En consecuencia, "nada parece impedir que la Fed reduzca sus tasas de interés en septiembre", en la próxima reunión de política monetaria, afirmó Kourkafas.

Esta opinión es ampliamente compartida entre los analistas, la mayoría de los cuales cree que el banco central estadounidense bajará sus tasas de interés un cuarto de punto porcentual a finales del verano boreal.

El mercado estadounidense también afronta con optimismo la prórroga de 90 días de la tregua comercial entre Washington y Pekín.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años se mantuvo estable con respecto al día anterior, en el 4,28%.

Por su parte, la empresa estadounidense de semiconductores y procesadores Intel (+6,62% a US$21,81) se benefició de la reunión el lunes en la Casa Blanca entre su director, Lip-Bu Tan, y el presidente Donald Trump.

"La reunión fue muy interesante", escribió Trump en Truth Social. "Su éxito y ascenso son una historia asombrosa", agregó, días después de haber solicitado su dimisión por presuntos vínculos con empresas chinas.