Wall Street cierra sin rumbo claro, entre el repunte tecnológico y las elecciones en EEUU

La Bolsa de Nueva York cerró este martes con resultados mixtos, luego del repunte en el sector tecnológico y a la espera de los resultados de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

El tecnológico Nasdaq avanzó un 0,83%, el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,36%, mientras que el Dow Jones perdió un 0,38%.

"Las compras de valores relacionados con inteligencia artificial (IA) fueron el principal motor del mercado" el martes tras varias sesiones en caída marcadas por nuevas preocupaciones sobre las inversiones masivas en esta tecnología, señalaron analistas de Briefing.com.

Los gigantes de los microprocesadores y de otros componentes electrónicos, en primera línea del entusiasmo por la IA, terminaron en subida como Nvidia (+2,29%), Micron (+2,58%), Broadcom (+3,07%) o Intel (+0,97%).

Advanced Micro Devices (+3,65%), que debe publicar sus resultados después del cierre de Wall Street, será la próxima prueba de solidez para el sector.

"Los inversionistas van a centrarse sobre todo en analizar el crecimiento de la actividad en los centros de datos, así como las previsiones del grupo para el cuarto trimestre", subrayan expertos de Briefing.com.

Los operadores también esperan el resultado de las elecciones de mitad de mandato el martes cuando la oposición demócrata espera recuperar la mayoría en el Congreso e intentar frenar la agenda del presidente Trump en sus dos últimos años en el cargo.

"Lo que más temen (los mercados) es un vuelco total del poder" y que "una nueva mayoría modifique el marco regulatorio de la IA, reforzando restricciones sobre el sector", según Jose Torres, de Interactive Brokers.

Pero los demócratas también podrían "aumentar su vigilancia sobre la gestión de la guerra" con Irán y "reforzar la presión a favor de una solución diplomática una vez que el Congreso tome sus funciones en enero", opinó Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

Y en consecuencia, si el precio del crudo baja, este "será el escenario más favorable para la economía mundial", agregó.