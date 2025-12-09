Wall Street cierra sin una dirección clara en vísperas de decisión de la Fed

La Bolsa de Valores de Nueva York tuvo un cierre mixto este martes, a la espera de la decisión de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) sobre las tasas de interés, con los mercados expectantes ante un posible nuevo recorte.

El índice Dow Jones cayó 0,37%, el tecnológico Nasdaq ganó 0,13% y el ampliado S&P 500 cerró cerca del punto de equilibrio (-0,09%).

"Es normal que el mercado haga una pausa antes de un gran día (...). Los inversores adoptan una actitud de espera", explicó a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Las expectativas de los inversionistas están puestas en la última reunión del año de la Fed, que comenzó el martes por la mañana y concluirá este miércoles.

Los mercados financieros esperan mayoritariamente que el banco central decida reducir nuevamente sus tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, a un rango entre el 3,50% y el 3,75%.

Una bajada de los tipos de interés tiende a favorecer el crecimiento y, por ende, aumentan las expectativas de beneficios de las empresas.

Esta perspectiva benefició particularmente el martes al índice Russell 2000, que reúne a 2.000 pequeñas y medianas empresas, el cual cerró cerca de su récord.

Las pequeñas y medianas empresas "deberían beneficiarse considerablemente de condiciones financieras más flexibles", explicó José Torres, de Interactive Brokers.

Los inversores, además, estarán especialmente atentos a la actualización de las expectativas a corto y mediano plazo de los miembros de la Fed sobre la evolución de las tasas.

El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, que se espera el miércoles al término de la reunión, también será analizado detenidamente.

