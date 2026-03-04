Wall Street deja de lado las incertidumbres por la guerra en Oriente Medio

La Bolsa de Nueva York terminó al alza el miércoles, dejando de lado los temores inflacionarios vinculados al conflicto en Oriente Medio, gracias a datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos.

El Dow Jones ganó un 0,49%, el Nasdaq aumentó un 1,29% y el ampliado S&P 500 avanzó un 0,78%.

En días pasados, los índices habían terminado en números rojos.

Las "reacciones inmediatas de los mercados son a veces brutales, pero a menudo de corta duración", señaló George Smith, de LPL Financial.

Después de dos días de fuertes subidas, los precios del crudo se estabilizaron el miércoles.

Para Jack Ablin, de Cresset, "múltiples factores" explican la buena salud de la bolsa estadounidense.

Destacó la producción de petróleo en Estados Unidos, que es superior a 13 millones de barriles diarios.

"Lo que significa que los precios del petróleo pueden aumentar, pero no habrá escasez", dijo a la AFP.

El presidente Donald Trump declaró el martes que la Marina estadounidense podría escoltar petroleros "si fuera necesario" por el estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, "los inversores han tomado nota" de indicadores económicos "que les dieron tranquilidad", señaló Ablin.

El sector privado en Estados Unidos generó 63.000 puestos de trabajo en febrero, según la encuesta periódica de ADP/Stanford, superando las previsiones del mercado.