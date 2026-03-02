Wall Street mantiene la calma ante el conflicto en Oriente Medio

La Bolsa de Nueva York cerró el lunes con resultados dispares, resistiendo la tendencia bajista que arrastró a la mayoría de los demás mercados bursátiles por los temores a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

El Dow Jones cedió un 0,15%, el Nasdaq subió un 0,36% y el S&P 500 se mantuvo estable (+0,04%).

De acuerdo con Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones, "durante los últimos 15 años, los inversores (estadounidenses; ndlr) han aprendido a no reaccionar de forma exagerada a los grandes titulares geopolíticos".

El mercado de Estados Unidos abrió con una caída de más del 1%, antes de recuperarse. No pareció inquietarse en exceso por el repunte de los precios de la energía.

"Por supuesto, hay mucha incertidumbre, todo dependerá de qué tanto" dure la guerra y hasta qué punto el estrecho de Ormuz, una ruta clave en Oriente Medio para la exportación de hidrocarburos, sigue paralizado, señaló el analista.

Para Jose Torres, de Interactive Brokes, "el calendario económico de la mañana de cierta manera impulsó el repunte" de los índices, en particular, que la actividad manufacturera en febrero disminuyó menos de lo esperado.