Wall Street se beneficia del aumento de las acciones tecnológicas

La bolsa de Nueva York cerró al alza el miércoles gracias al desempeño del sector de tecnología tras la victoria judicial de Google, que no deberá vender su navegador Chrome.

El índice Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, avanzó un 1,02%, y el índice S&P 500, más amplio, un 0,51%. Solo el Promedio Industrial Dow Jones se mantuvo cerca del punto de equilibrio (-0,06%).

“Tras un comienzo de septiembre cauteloso (...), las noticias sobre Google tuvieron un efecto positivo, ya que (su empresa matriz) Alphabet es un actor importante” en el mercado estadounidense, declaró a la AFP Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

Un juez federal rechazó el martes la demanda del gobierno estadounidense de que Google vendiera su navegador web Chrome, en uno de los fallos más significativos contra las prácticas monopólicas corporativas en dos décadas.

Este resultado es “en general favorable para Google, ya que el tribunal rechazó las medidas más severas propuestas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, en concreto, la desintegración del gigante estadounidense, señalaron los analistas de Wedbush.

Como resultado, la acción de Alphabet subió un 9,14%, a US$230,66.

Apple también se benefició de esta decisión judicial (+3,81%, a US$238,47), ya que el tribunal dictaminó que era indeseable prohibir los acuerdos entre Google y los fabricantes de teléfonos.

Por otra parte, el mercado bursátil estadounidense recibió con cierto optimismo la publicación del informe de empleo JOLTS (Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral), que destacó el menor número de vacantes en julio desde septiembre de 2024.

“Las expectativas de un recorte de tasas en septiembre se confirmaron” tras esta publicación, dado que los funcionarios del banco central estadounidense han expresado reiteradamente su preocupación por la salud del mercado laboral estadounidense.

En el mercado de bonos, el informe JOLTS alivió la presión tras el repunte del día anterior: sobre las 20:25 GMT, la rentabilidad de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años rondaba el 4,22%, frente al 4,26% del cierre del martes.

En el ámbito empresarial, la acción de la cadena estadounidense de grandes almacenes Macy's se disparó al alza (+20,68%, hasta los US$16,28) tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. El grupo también elevó sus previsiones anuales.

tmc/rl/mel/ad/mar