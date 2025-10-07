Wall Street se da una pausa tras una jornada de récords

La bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes tras los récords del lunes, mientras los inversionistas buscan un catalizador en ausencia de nuevos indicadores económicos.

El Dow Jones retrocedió 0,20%, el tecnológico Nasdaq cayó 0,67% y el índice ampliado S&P 500 perdió 0,38%.

"El impulso está comenzando a agotarse", consideró Christopher Low de FHN Financial. Wall Street "necesita otro catalizador", dijo.

"Los optimistas se han aprovechado ampliamente en los últimos días de la ausencia de datos económicos, ya que los contratos multimillonarios en el ámbito de la inteligencia artificial han reforzado el sentimiento positivo sobre el potencial de crecimiento de las tecnologías modernas", dijo a la AFP Jose Torres, analista de Interactive Brokers.

Esto llevó a los principales índices del mercado estadounidense a alcanzar máximos históricos.

Habitualmente, los inversores se apoyan en los numerosos indicadores sobre el estado de la economía de Estados Unidos. Pero debido al bloqueo presupuestario desde hace una semana, su publicación está suspendida.

Para Low, "esto no significa necesariamente que la tendencia alcista del mercado haya terminado", sino que "simplemente es necesario un periodo de baja".

El analista también observa con preocupación los récords que se acumulan en el precio del oro, que estuvo a poco de alcanzar los US$4000 por onza.

"Es como si la gente ya empezara a subirse a los botes salvavidas antes de que el barco comience a hundirse", describe.

El cierre del gobierno estadounidense llegó a su séptimo día, con republicanos y demócratas aparentemente aún lejos de un acuerdo presupuestal.

