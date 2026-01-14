Wall Street termina a la baja, preocupada por el sector tecnológico

La bolsa de Nueva York cerró el miércoles a la baja, afectada por el retroceso de las grandes capitalizaciones del sector tecnológico y en un contexto de resultados trimestrales mixtos para los bancos estadounidenses.

El Nasdaq, de marcada orientación tecnológica, perdió un 1%, el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,53% y el Dow Jones, un 0,09%.

"El ánimo de los inversionistas está cambiando" y "se está instalando cierta negatividad" en la plaza estadounidense, comentó a la AFP Jack Ablin, de Cresset.

La presión de vender en "los valores de muy alta capitalización ha sido lo suficientemente fuerte como para lastrar a los principales índices, pese a la relativa resiliencia de las pequeñas capitalizaciones", señalaron analistas de Briefing.com.

Los "Siete Magníficos", apodo dado a los grandes nombres del sector tecnológico, cerraron todos en rojo, como Nvidia (-1,44%), Amazon (-2,43%), Apple (-0,40%) y Microsoft (-2,40%).

Al mismo tiempo, "el sector financiero sigue bajo presión" y "el factor principal que impulsa las ventas hoy es la publicación de resultados mixtos por parte de los grandes bancos", explican expertos de Briefing.com.

Bank of America cayó 3,70% pese a unos resultados mejores de lo previsto en los últimos tres meses de 2025. Wells Fargo bajó 4,60%, un resultado por debajo de lo esperado. Y Citigroup cayó 3,34%, y sus resultados quedaron mermados por una pérdida vinculada a Rusia.