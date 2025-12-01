Wall Street termina a la baja tras datos económicos desalentadores

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el lunes, afectada por una actividad manufacturera que sigue en contracción en Estados Unidos, en un contexto de debilidad en varios sectores clave.

El Dow Jones perdió 0,90%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,38% y el índice ampliado S&P 500 cayó un 0,53%.

"El mercado tuvo que digerir una mala sorpresa", luego de "un informe sobre la actividad manufacturera más débil de lo previsto", explicó la AFP Christopher Low, de FHN Financial.

El índice de actividad manufacturera publicado este lunes, que tiene en cuenta las respuestas de un panel de empresas, se situó en 48,2%, lo que marca el noveno mes consecutivo de contracción de la actividad (50 es el límite entre contracción y expansión).

Es menos de lo que pronosticaban los analistas, según MarketWatch.

"Los fabricantes afirman que los aranceles" de la administración estadounidense "constituyen un freno para su sector", señaló Bill Adams, de Comerica Bank.

"El sector manufacturero debería encontrarse en una posición más sólida a medida que (...) la demanda mundial se recupere, en un contexto de ligera caída de las tasas de interés (en Estados Unidos) y de un dólar más débil", estimó Oren Klachkin, de Nationwide.

En cuanto a otros indicadores, los inversionistas esperan el miércoles el informe mensual sobre la creación de empleos en el sector privado para noviembre.

Y el viernes estarán atentos al índice de precios al consumidor PCE para el mes de septiembre, retrasado debido al cierre presupuestario ("shutdown") de 43 días en Estados Unidos.

En la bolsa, los valores asociados al sector de las criptomonedas sufrieron por la caída del bitcóin, como las plataformas de intercambio Coinbase (-4,76%) y Robinhood (-4,09%) o el "minero" (creador de moneda digital) Riot Platforms (-4,03%).

La sesión también estuvo marcada por la caída de las acciones de Meta (-1,08%), Alphabet (-1,65%) o Broadcom (-4,19%).

