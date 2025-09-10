Wall Street termina dispar, cautelosa antes del IPC

La bolsa de Nueva York terminó el miércoles sin dirección clara, en un mercado cauteloso antes de la publicación el jueves del índice de precios al consumo en Estados Unidos.

El índice ampliado S&P 500 (+0,30%) y el índice Nasdaq (+0,03%) lograron ambos nuevos récords, a 6532,04 puntos y 21.886,06 puntos respectivamente. Por su parte, el Dow Jones perdió 0,48%.

"El mercado está experimentando algunas ventas previas a la publicación del IPC de mañana", dijo a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

El miércoles, los inversores reaccionaron tímidamente a la sorpresiva caída de los precios al productor en Estados Unidos en agosto (-0,1%).

"Es una buena noticia, pero este indicador solo abarca un mes y, por lo tanto, no indica un cambio real en la inflación, que se mantiene persistente", según Cardillo.

La publicación del IPC el jueves antes de la apertura de Wall Street será más significativa, según José Torres, de Interactive Brokers, ya que ayudará a los inversores a tener más perspectiva sobre eventuales recortes de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Según la herramienta de monitoreo FedWatch de CME, la gran mayoría de los inversores esperan que la Fed recorte las tasas en un cuarto de punto en su próxima reunión del 16 y 17 de septiembre.

"Pero si el IPC es inferior a lo esperado (...) podría allanar el camino para un recorte de medio punto la próxima semana", sugiere Cardillo.

ni/mr/mel/ag/mr