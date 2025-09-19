Wall Street termina la semana al alza

La Bolsa de Nueva York cerró en verde el viernes, al término de una semana marcada por la primera baja del año en las tasas de la Reserva Federal (Fed), que llevó al mercado estadounidense a nuevos máximos.

El Dow Jones subió un 0,37%, el índice Nasdaq ganó un 0,72% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,49%. Los tres índices alcanzaron nuevos récords de cierre por segunda sesión consecutiva.

"Los operadores están satisfechos" con la decisión de la Reserva Federal, dijo Chris Low de la consultora FHN Financial.

La Fed redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos el miércoles y señaló que podría recortar dos veces más en 2025.

El banco central explicó su movimiento como una respuesta a datos laborales más débiles, agregando que las decisiones futuras dependerán de cómo evolucione la economía.

Pero para Jack Ablin, de Cresset Capital Management, el aumento en los rendimientos del Tesoro representa una fuente de preocupación.

"Voy a celebrar los récords de acciones, pero el mercado es caro y los rendimientos a 10 años están subiendo", dijo Ablin. "Eso es algo a lo que debemos prestar atención".

El presidente estadounidense, Donald Trump, describió el viernes como "muy productiva" una llamada con el presidente chino Xi Jinping, que incluyó una discusión sobre la venta de la exitosa aplicación TikTok, aunque no se alcanzó un acuerdo final.

Los mercados han acogido el tono cordial de las negociaciones entre Estados Unidos y China, un giro respecto a principios de año cuando ambas partes anunciaron pesados aranceles.

Entre las empresas individuales, Apple aumentó un 3,2%. El lanzamiento de nuevos iPhones por parte del gigante tecnológico fue recibido con largas filas en sus puntos de venta minoristas.

