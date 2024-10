Walmart en fuga: cuáles son las ciudades que dejan de tener sus tiendas en octubre 2024

Walmart anunció que a partir del 1 de octubre 11 ubicaciones dejaron de abrir sus puertas en diferentes ciudades de los Estados Unidos. La medida forma parte de la reestructuración que inició la cadena en 2023, que implicó el cierre de 20 tiendas ese año y 7 más en lo que va de 2024, a las que ahora se sumarán estas nuevas 11 ubicaciones.

Según detalla La Opinión, de las 11 nuevas ubicaciones que se despidieron 5 están en California, 2 en Georgia y las restantes en los estados de Colorado, Maryland, Ohio y Wisconsin, que son afectados por el cierre de una sucursal en cada uno.

Sumando estos cierres a los ya realizados, California es el estado donde más ubicaciones se han cancelado, con 10 locales cerrados solo en 2024. Específicamente, las ubicaciones afectadas por esta nueva medida son:

San Diego, California

West Covina, California

El Cajón, California

Fremont, California

Granite Bay, California

Aurora, Colorado

Dunwoody, Georgia

Marietta, Georgia

Towson, Maryland

Columbus, Ohio

Milwaukee, Wisconsin

El portavoz de Walmart, Brian Little, informó que los clientes podrán seguir realizando sus compras en otras ubicaciones de la cadena que permanecen abiertas en cada área. Además, recomendó utilizar el buscador de ubicaciones disponible en el sitio web de Walmart para encontrar la tienda más cercana y conveniente.

Este buscador es una herramienta útil que permite a los clientes localizar rápidamente las tiendas abiertas, verificar sus horarios de atención y obtener direcciones precisas, explicó.

Los locales afectados presentaban un bajo rendimiento, detallaron desde la compañía. Créditos: Archivo LN

En cuanto a las razones detrás de los cierres, EDN señala que la compañía explicó que los locales afectados presentaban un bajo rendimiento. Además, estos establecimientos se vieron impactados por factores generales como la alta inflación y el creciente auge de las ventas en línea, que han cambiado significativamente los hábitos de consumo de los clientes. A estos factores se suman problemas específicos como los robos minoristas, que han afectado la rentabilidad y operatividad de las tiendas.

No todas malas noticias

Pese a este anuncio que seguramente afecta a muchas familias acostumbradas a comprar en los locales afectados, la cadena anunció nuevos programas de beneficios especialmente pensados para responder de manera anticipada a la alta demanda que suponen las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En este contexto, para ofrecer a los clientes la oportunidad de acceder a algunas de las mejores ofertas en regalos navideños sin tener que esperar hasta noviembre, la empresa lanzará su primer evento Walmart Holiday Deals del 8 al 13 de octubre. Durante este periodo, habrá importantes descuentos en productos electrónicos, artículos para el hogar, moda, juguetes y más, tanto en su inventario propio como en Walmart Marketplace.

La empresa lanzará su primer evento Walmart Holiday Deals del 8 al 13 de octubre. Créditos: Archivo LN

Desde el 8 de octubre a las 12 a.m. ET en Walmart.com y en la aplicación, los miembros de Walmart+ tendrán acceso exclusivo anticipado a las ofertas más populares, 12 horas antes que el resto de los clientes. A partir del 8 de octubre a las 12 p.m. ET, todos los clientes podrán aprovechar el evento Walmart Holiday Deals en Walmart.com y en la aplicación, y la promoción continuará en las tiendas físicas a partir del 9 de octubre y hasta el 13, según el horario de apertura de cada tienda local.

LA NACION