Qué se sabe de los resultados de las elecciones de Estados Unidos 2026 hoy, martes 3 de noviembre

Este 3 de noviembre se celebraron elecciones en Estados Unidos 2026 para elegir distintos cargos federales y estatales. Hasta las 15.30 (ET) | 17.30 (AR), se emitieron 60.113.418 votos anticipados y el presidente Donald Trump remarca su respaldo al candidato republicano Ken Paxton por el Senado en Texas.

En Florida se contabilizaron 5.465.190 votos anticipados por correo y en persona, según el panel de NBC News.

se contabilizaron por correo y en persona, según el panel de NBC News. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos ( ICE , por sus siglas en inglés) advirtió que arrestaría a personas no ciudadanas que intenten participar de las midterms 2026 .

, por sus siglas en inglés) advirtió que . El candidato al Senado en Michigan, Abdul El-Sayed, visitó su alma máter, la Universidad de Michigan, el día de las elecciones y habló con jóvenes votantes en el campus de Ann Arbor.

El DHS advierte sobre el voto ilegal en las elecciones de Estados Unidos 2026

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), remarcó las consecuencias del voto ilegal durante los comicios electorales.

En su cuenta de X, aseguró que el registro ilegal de votantes y el voto ilegal conlleva sanciones, tales como cinco años de prisión, multa máxima de US$250 mil y hasta la deportación, esto último, en caso de los extranjeros con estatus irregular.

If you vote illegally, we will find you.



Illegal voter registration and illegal voting carry significant penalties of up to 5 years in prison and $250,000 maximum fine. Even if you have lawful immigration status—noncitizens who illegally vote are subject to deportation.



Only… — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) November 3, 2026

Los mensajes de la Casa Blanca durante las midterms 2026

Durante la jornada electoral, la Casa Blanca ha compartido más de diez publicaciones en sus redes sociales. Cada una realza la figura de Trump y anima a los votantes a apoyar al Partido Republicano en las elecciones de medio término.

“Desde una frontera segura hasta una caída histórica de la delincuencia, el presidente Trump restablece el orden público y hace que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, destacó una publicación de la Casa Blanca.

La Casa Blanca realza las políticas de Donald Trump durante las midterms 2026 X/@WhiteHouse

Cómo avanzan las elecciones de Estados Unidos minuto a minuto

Según un análisis realizado por AP, más de 60 millones de personas ya votaron hasta el momento. Dicho valor supera al de las midterms de 2022, cuando votaron por anticipado 45.9 millones de personas.

En cuanto a la afiliación partidaria de los votantes, el 45% figura registrado como demócrata, el 35% como republicano y el 19% en otras categorías.