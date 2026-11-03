Saltar al contenido principal
LA NACION
en vivo

Qué se sabe de los resultados de las elecciones de Estados Unidos 2026 hoy, martes 3 de noviembre

Según un análisis de NBC News, más de 60 millones de personas han votado hasta el momento

Se han emitido 59.7 millones de votos, frente a poco más de 58 millones en las midterms 2022
Se han emitido 59.7 millones de votos, frente a poco más de 58 millones en las midterms 2022Getty Images via AFP

Este 3 de noviembre se celebraron elecciones en Estados Unidos 2026 para elegir distintos cargos federales y estatales. Hasta las 15.30 (ET) | 17.30 (AR), se emitieron 60.113.418 votos anticipados y el presidente Donald Trump remarca su respaldo al candidato republicano Ken Paxton por el Senado en Texas.

  • En Florida se contabilizaron 5.465.190 votos anticipados por correo y en persona, según el panel de NBC News.
  • El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) advirtió que arrestaría a personas no ciudadanas que intenten participar de las midterms 2026.
  • El candidato al Senado en Michigan, Abdul El-Sayed, visitó su alma máter, la Universidad de Michigan, el día de las elecciones y habló con jóvenes votantes en el campus de Ann Arbor.

El DHS advierte sobre el voto ilegal en las elecciones de Estados Unidos 2026

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), remarcó las consecuencias del voto ilegal durante los comicios electorales.

En su cuenta de X, aseguró que el registro ilegal de votantes y el voto ilegal conlleva sanciones, tales como cinco años de prisión, multa máxima de US$250 mil y hasta la deportación, esto último, en caso de los extranjeros con estatus irregular.

Los mensajes de la Casa Blanca durante las midterms 2026

Durante la jornada electoral, la Casa Blanca ha compartido más de diez publicaciones en sus redes sociales. Cada una realza la figura de Trump y anima a los votantes a apoyar al Partido Republicano en las elecciones de medio término.

“Desde una frontera segura hasta una caída histórica de la delincuencia, el presidente Trump restablece el orden público y hace que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, destacó una publicación de la Casa Blanca.

La Casa Blanca realza las políticas de Donald Trump durante las midterms 2026
La Casa Blanca realza las políticas de Donald Trump durante las midterms 2026X/@WhiteHouse

Cómo avanzan las elecciones de Estados Unidos minuto a minuto

Según un análisis realizado por AP, más de 60 millones de personas ya votaron hasta el momento. Dicho valor supera al de las midterms de 2022, cuando votaron por anticipado 45.9 millones de personas.

En cuanto a la afiliación partidaria de los votantes, el 45% figura registrado como demócrata, el 35% como republicano y el 19% en otras categorías.

Agenda EEUUElecciones en Estados UnidosPolíticos en Estados Unidos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Tenía 15 años, necesitaba atención psicológica y no conseguía turno
    1

    “No creí que sirviera”. Casi la mitad de los jóvenes de barrios populares no tiene con quién hablar y muchos no buscan ayuda

  2. Arroyo Salgado le rechazó la “probation” al jefe de seguridad de Nordelta acusado de obstaculizar allanamientos
    2

    Caso Andis: la jueza Arroyo Salgado le rechazó la “probation” al jefe de seguridad de Nordelta acusado de obstaculizar allanamientos

  3. La foto de Antonelli que será cuadro, el rechazo al N°1 y los cuatro soportes detrás de la corona
    3

    Kimi Antonelli: la foto que será cuadro, el rechazo al N°1, la promesa de tequila de Wolff y los soportes invisibles

  4. Anto Roccuzzo celebró los 14 años de Thiago Messi con un video “bien argento”
    4

    Antonela Roccuzzo celebró los 14 años de Thiago Messi con un video “bien argento”: “Lo grande que estás”