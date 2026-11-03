Resultados en vivo de las elecciones en Estados Unidos: cómo van las legislativas de medio término 2026

Las autoridades electorales en Pensilvania extienden hasta las 20.30 (ET) | 22.30 (AR) la hora de cierre de las urnas en tres precintos del condado de Chester, tras problemas de configuración de las máquinas.

Los votos emitidos después de las 20 hs (ET) | 22 (AR) utilizarán papeletas provisionales, informó la autoridad.