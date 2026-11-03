Resultados en vivo de las elecciones en Estados Unidos: cómo van las legislativas de medio término 2026
Los estadounidenses votan por sus representantes federales y estatales; así avanza la contienda en las urnas minuto a minuto
Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio término (midterm elections) que definen la totalidad de la Cámara de Representantes (435 escaños) y un tercio de la Cámara de Senadores (35 bancas). Ningún dato que anticipe un ganador se publicará antes del cierre de las urnas en cada estado. Hasta el momento, el conteo en vivo registra 60.113.418 de votos por correo, anticipados y presencial, una cifra récord en la historia electoral del país.
- El control del Senado está en juego. Para obtener la mayoría, los demócratas necesitarían ganar cuatro escaños y conservar todos los que representan actualmente.
- La contienda por el Senado en Texas está centrada en el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico. Pero hay un tercer nombre en la boleta electoral: el del candidato libertario Ted Brown.
- Los jueces de todo el país han frenado los intentos de la administración Trump de intervenir en las elecciones en los estados.
A qué hora se conocen los resultados de las elecciones
Los resultados electorales dependen de lo ajustado de la contienda. Los sondeos anticipan que la Cámara de Representantes podría decidirse esta noche y el Senado durante la madrugada del miércoles.
Pensilvania extiende el cierre de centros de votación
Las autoridades electorales en Pensilvania extienden hasta las 20.30 (ET) | 22.30 (AR) la hora de cierre de las urnas en tres precintos del condado de Chester, tras problemas de configuración de las máquinas.
Los votos emitidos después de las 20 hs (ET) | 22 (AR) utilizarán papeletas provisionales, informó la autoridad.
Polling place hours have been extended in three precincts in Chester County until 8:30 p.m. https://t.co/FgEcXsHwdM— Pennsylvania Department of State (@PAStateDept) November 3, 2026
El DHS advierte sobre el voto ilegal en las elecciones generales en EE.UU.
Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), remarcó las consecuencias del voto ilegal durante los comicios electorales.
En su cuenta de X, aseguró que el registro ilegal de votantes y el voto ilegal conlleva sanciones, tales como cinco años de prisión, multa máxima de US$250 mil y hasta la deportación, esto último, en caso de los extranjeros con estatus irregular.
Carolina del Norte extiende el horario de votación
La Junta Electoral Estatal de Carolina del Norte votó a favor de extender el horario de votación en algunos colegios electorales debido a problemas de sincronización.
De acuerdo con un breve comunicado en redes sociales, la junta votó a favor de ampliar el horario 45 minutos en el juzgado de la ciudad de Tabor, así como extensiones más cortas en algunos centros de votación de otros cuatro condados.
¿Qué estados definen el control del Senado?
Los votantes de Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Carolina del Sur y Texas definen si los republicanos mantienen el control o la cámara alta pasa a ser de los demócratas.
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