Washington lanza una cobertura de salud para migrantes indocumentados: cómo acceder

Escuchar

Desde el 20 de junio y hasta el 1 de julio se abrirá la inscripción en Apple Health Expansion al programa de asistencia médica del estado de Washington que brindará cobertura de servicios de salud para personas que no cumplen con los requisitos mínimos de inmigración para recibir asistencia federal. Durante 10 días los residentes mayores de 19 años podrán inscribirse en un programa de asistencia médica sin requisitos sobre su condición migratoria.

Desde el 20 de junio y hasta el 1 de julio se abrirá la inscripción en Apple Health Expansion al programa de asistencia médica del estado de Washington Freepik

En el caso del nuevo programa, denominado Apple Health Expansion, la situación migratoria de los solicitantes no se encontrará entre los requisitos de elegibilidad.La inscripción al programa estará disponible desde las 8 am del 20 de junio y como las vacantes son limitadas las autoridades exhortan a los interesados a no demorar su registro.

Para inscribirse se podrá acceder a los formularios on line del Apple Health Expansion ingresando a la web de la Autoridad de Servicios de Salud ACA (por sus siglas en inglés) aunque también podrá hacerse de manera presencial en las sedes de la oficina local del Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Estado de Washington.

Una vez ingresada la solicitud, el programa revisará la elegibilidad y notificará a las personas sobre el resultado antes del 1 de julio, fecha en que el Apple Health Expansion empezará a brindar cobertura.

Requisitos del programa de salud para inmigrantes

Como criterios de elegibilidad, las personas deberán:

Ser residentes de Washington.

Tener 19 años o más.

Tener ingresos contables por debajo del 138 por ciento del nivel federal de pobreza,

No calificar para otros programas de Apple Health en función de su estatus migratorio.

No estar embarazada o haber tenido un embarazo en los últimos 12 meses.

En esta imagen del 5 de abril de 2009 se ve el edificio del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Alex Brandon - AP

Documentación necesaria

Para aplicar las personas deberán contar con un documento que pruebe su identidad, puede ser la licencia de conducir, el pasaporte u otra documentación oficial. No se requerirá documentación de inmigración a quienes no la posean.

Para demostrar ingresos, las personas que trabajan pueden presentar talones de salario, recibos de pago u otra documentación que lo acredite. En caso de no contar con esta documentación la inscripción igual puede realizarse.

En cuanto al máximo ingreso permitido, el monto variará en función de la cantidad de personas que conformen el hogar con una escala que establece:.

Para individuos solos: 1732 dólares

Hogares de 2 personas: 2351 dólares de ingreso máximo por mes

Hogares de 3 personas: 2969 dólares de ingreso máximo por mes

Hogares de 4 personas: 3588 dólares de ingreso máximo por mes

Hogares de 5 personas: 4207 dólares de ingreso máximo por mes

Hogares de 6 personas: 4825 dólares de ingreso máximo por mes

Hogares de 7 personas: 5444 dólares de ingreso máximo por mes

Freepik

Previamente a la apertura del proceso de inscripción en la web de ACA los interesados podrán encontrar información completa sobre las características de la cobertura y realizar consultas ante dudas sobre sus posibilidades de elegibilidad.

Aquellos que resulten elegibles podrán acceder a:

Servicios de salud física y conductual

Servicios dentales

Transporte a las citas cubiertas por Apple Health

Servicios de Intérprete

Farmacia (medicamentos de venta libre y recetados en la lista de medicamentos preferidos de Apple Health)

Junto a Washington, California, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nueva York, Rhode Island, Vermont, Oregon, Colorado, Nueva Jersey y Minnesota ofrecen cobertura completa de salud a los inmigrantes de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio.

En los estados que no han implementado este tipo de programas las personas solo pueden acceder al Medicaid de Emergencia que brinda servicios de emergencia en los hospitales, pese a que según las estimaciones del Pew Research Center en Estados Unidos hay más de 10 millones de personas viviendo sin papeles y, por lo tanto, sin ningún tipo de cobertura médica.

Como medida universal para comenzar a resolver esta situación a partir de 2025, todos los niños en familias de bajos ingresos podrán estar cubiertos por el Medicaid estatal o el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), independientemente de su estatus migratorio.

LA NACION