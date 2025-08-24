LA NACION

Webb ayuda a Gigantes a frenar racha de Cerveceros con victoria de 7-1

MILWAUKEE (AP) — Logan Webb lanzó seis entradas y Casey Schmitt conectó un jonrón de tres carreras para llevar el sábado por la noche a los Gigantes de San Francisco a una victoria de 7-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

La victoria rompió una racha de cuatro derrotas para San Francisco, que había perdido 11 de los últimos 13 en general.

Webb (12-9) permitió una carrera con cinco hits y dos bases por bolas, además de cinco ponches. La única mancha en su línea fue en la segunda entrada, cuando Jake Bauers fue golpeado por un lanzamiento y anotó con un doble de Caleb Durbin.

El abridor dominicano de los Cerveceros, Freddy Peralta, ponchó a seis en cinco entradas sin permitir carreras, pero el habitualmente confiable bullpen de Milwaukee no pudo mantener una ventaja de 1-0, ya que los Gigantes castigaron al derecho Grant Anderson (2-5) con tres carreras sucias en la sexta. Añadieron cuatro más en la séptima contra el novato nicaragüense Carlos Rodríguez con el jonrón de Schmitt y un sencillo impulsor de Patrick Bailey.

Por los Gigantes, el venezolano Luis Matos de 4-2. Los dominicanos Rafael Devers de 4-1 con una anotada y Willy Adames de 4-0 con una anotada.

Por los Cerveceros, el venezolano Andruw Monasterio de 4-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

